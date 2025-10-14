Una Jornada en Castuera ensalzará la educación frente al adoctrinamiento de la dictadura el sábado 18 de octubre

La localidad pacense de Castuera acogerá el próximo sábado 18 de octubre una jornada de 'Diálogo educativo para la convivencia y la memoria democrática', organizada por la Fundación CIVES, que busca poner en valor la educación en democracia frente al adoctrinamiento de la dictadura.

A esta cita, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, están invitados el profesorado y alumnado extremeño.

Enmarcada dentro del programa 'Memoria, Escuela y Democracia' que la Fundación Cives lanza para conmemorar el 50 aniversario de la democracia en España, la jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castuera, cuyo alcalde Francisco Martos, intervendrá en la inauguración, junto con la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el presidente de CIVES, Victorino Mayoral.

A continuación tendrá lugar la conferencia “La memoria transterrada del exilio contemporáneo extremeño: de Diego Muñoz Torrero a Suceso Portales Casamar”, impartida por el historiador José María Lama y presentada por Guillermo León Cáceres, historiador profesor de la UNED y miembro de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, según ha informado la organización.

A la conferencia le seguirá un intercambio de ideas y experiencias en un diálogo educativo protagonizado por alumnado y profesorado de cuatro institutos extremeños: IES Castuera , IES Eugenio Frutos de Guareña, IES Extremadura de Montijo e IES Los Moriscos de Hornachos.

La profesora de Historia y ex delegada provincial de Educación de Badajoz Olga Luengo será la encargada de moderar la conversación.

La mesa redonda ‘Memoria democrática de la mujer’, con las intervenciones de la doctora en Historia y técnica del proyecto PREMHEX, Candela Chaves y la profesora de Sociología en la Universidad de Extremadura, Eva María Pérez, bajo la moderación de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castuera, Piedad Roso, también forma parte del programa.

A continuación, se presentará la ponencia “Perspectivas y experiencias didácticas en un lugar de memoria: el Campo de Concentración de Castuera”, de la mano del historiador, profesor de la UNED y miembro de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, Guillermo León.

Finalmente, la jornada se cerrará con una actuación musical ofrecida por el profesor y cantautor Jay Martín Bastos, que dará paso al acto de clausura, la entrega de diplomas y un almuerzo de convivencia.