Una jornada busca ideas para mejorar de la tasa de reciclado de envases de vidrio en Extremadura

Ecovidrio ha celebrado, en colaboración con la Junta de Extremadura, una jornada de design thinking dedicada a la búsqueda de ideas para la mejora de la tasa de reciclado de envases de vidrio en la región, que está a la cola del país.

Esta técnica de trabajo colectivo persigue la generación de soluciones innovadoras a partir del conocimiento combinado de todos los agentes implicados en la cadena.

El encuentro, que ha contado con la participación del director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Germán Puebla Ovando, y de la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos, se ha estructurado en torno a varios ejes de trabajo, como movilización ciudadana, operaciones en hostelería y recogida.

Durante el encuentro se ha debatido sobre cuestiones esenciales y ligadas a las características específicas de la región y las mejores estrategias para abordarlas, las barreras que frenan la movilización de la ciudadanía y del sector hostelero o las posibles alternativas para acercar la infraestructura de recogida, entre otros.

Fruto de las dinámicas se han desprendido diversas líneas de trabajo a estudiar y explorar por parte de Ecovidrio y la Junta de Extremadura, ha señalado Ecovidrio en nota de prensa.

Algunas de las más relevantes se han centrado en la necesidad de la corresponsabilidad de todos los agentes implicados, la aplicación y seguimiento de ordenanzas municipales que recojan la obligatoriedad de reciclar los envases de vidrio, el refuerzo de las infraestructuras para la separación en origen, tanto para el ciudadano como la específica para la hostelería, así como de los planes de recogida y nuevas formas de información y movilización, entre otras.

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla Ovando, ha trasladado la sensibilidad de la Junta de Extremadura por el medio ambiente y por actividades como el reciclaje de vidrio y la posición que tiene Extremadura a nivel nacional.

"Tenemos que buscar ideas que ayuden a mejorar el reciclaje, especialmente entre los ciudadanos, y buscar fórmulas para ponérselo fácil a ellos", ha incidido.

Por su parte, la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos, ha apuntado que Extremadura debe alcanzar una tasa de reciclado del 75 por ciento en el año 2030 para cumplir con las exigencias del Real Decreto.

"Una meta que solo se puede alcanzar tomando el camino de la corresponsabilidad de todos los agentes que estamos implicados. Esta jornada es buen ejemplo de que de las ganas de colaborar y del conocimiento y la experiencia combinados, surgen las soluciones más innovadoras que marcarán la diferencia en materia de circularidad", ha señalado.

En 2024, cada extremeño depositó 8,9 kg de envases de vidrio, el equivalente a 30 envases de vidrio por persona, en los 6.240 contenedores verdes que hay instalados en la región. Una cifra muy inferior a la media nacional (19,1 Kg/hab o 65 envases por persona), lo que sitúa a la región a la cola de España en materia de reciclaje de envases de vidrio.

En base a estas cifras, los extremeños depositaron en los contenedores verdes más de 87.000 envases de vidrio al día y más de 60 envases por minuto.

Por provincias, Cáceres lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio, con 9,3 Kg/hab (32 envases por persona), seguida de Badajoz con 8,6 Kg/hab (29 envases por persona).

Además de todo el vidrio depositado en los contenedores verdes por los ciudadanos y hosteleros, Ecovidrio recuperó, de forma complementaria, 635 toneladas de residuos de envases de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse de las plantas de Residuos Urbanos, reintegrándolas así en el ciclo productivo para evitar que terminen en vertederos.