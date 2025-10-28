Jordi Évole y Los Niños Jesús ofrecerán un concierto en Badajoz el próximo jueves

El periodista Jordi Évole, junto a Los niños Jesús se subirán al escenario de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab), en Badajoz, el próximo jueves, 30 de octubre.

A las 20,00 horas dará comienzo esta cita, cuya entrada será libre hasta llegar a completar el aforo, informa en nota de prensa Fundación CB.

El grupo ofrecerá un conjunto de versiones pasadas por un tamiz "único y personal" de Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno, y Jarabe de Palo, ya que fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura musical.