Jerez de los Caballeros logra el título de Capital de Escapada Rural 2025

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros ha ganado por votación popular el título de Capital de Escapada Rural 2025, con lo que se convierte en el primer municipio de Extremadura en lograr este galardón.

De esta forma, Jerez de los Caballeros ha ganado el certamen impulsado por EscapadaRural que tiene como objetivo "dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural, un concurso en el que ha conseguido el 24,7 por ciento de los más de 40.000 votos emitidos.

Tras ganar este título, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha destacado que "la satisfacción es incalculable", y ha valorado la implicación de las instituciones, las empresas del sector, todos los vecinos de Jerez de los Caballeros y sus pedanías, de los extremeños y de los amantes de la región, que han posibilitado que "por primera vez en las nueve ediciones del concurso, un pueblo extremeño ha conseguido ser Capital de Escapada Rural 2025".

Se trata de "un orgullo que compartimos con todos los que sienten y defienden esta tierra", ha destacado el alcalde de Jerez de los Caballeros, que ha resaltado que "el trabajo que se está realizando desde nuestro municipio para ganar visibilidad, a pesar de los escasos recursos y de la falta de comunicaciones dignas, está dando sus frutos".

Así, Jerez de los Caballeros "sigue consolidándose como un destino turístico en crecimiento", de tal forma que este ha incrementado las visitas en más de un 30 por ciento, que es "reflejo de una sinergia maravillosa entre instituciones, empresas y ciudadanía", ha destacado el alcalde.

"Gracias a ese esfuerzo común, podemos ilusionarnos con un futuro en el que el turismo se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía de Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana", ha dicho.

POr su parte, la responsable de comunicación de EscapadaRural, Judith Monmany, ha trasladado su felicitación a Jerez de los Caballeros y a todos sus vecinos por alzarse con el título de Capital de EscapadaRural 2025 y también a los otros nueve municipios elegidos finalistas", explica

"Estamos convencidos de que la gran difusión que han tenido los diez finalistas durante todo el proceso de votaciones les ha situado a todos en la mente de las personas como un destino a visitar en su próxima escapada rural", concluye Monmany.

Cabe destacar que tras Jerez de los Caballeros, con el 24,7 por ciento de los votos, le sigue en el rankig Karrantza (12,6%); Ágreda (12,1%); Vielha (11,1%); Friol (9%); Zuheros (7,9%); Tibi (7,8%); Navahermosa (6,5%); Trasmoz (5%) y Valtierra (3,3%), según destaca Escapada Rural en nota de prensa.