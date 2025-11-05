Jazzmeia Horn y Aurora Samino protagonizan este jueves el inicio de la programación del Festival de Jazz de Badajoz

La programación del 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz comienza este jueves, 6 de noviembre, en el Teatro López de Ayala de la capital pacense con dos conciertos, el primero de Jazzmeia Horn y el segundo con Aurora Samino Quartet y una 'Jam Session'.

De este modo, a las 21,00 horas en la sala principal tendrá lugar la primera de las actuaciones con Jazzmeia Horn, una formación que está integrada por la cantante Jazzmeia Horn; junto a Santiago Vasquez Viñas, al piano; Ameen Saleem, al contrabajo; y Enrico Morello, a la batería.

El acceso a cada concierto individual en la sala principal del Teatro López de Ayala tiene un precio único de 15 euros, y para quienes deseen asistir a la programación completa se ofrece un abono especial de 35 euros, que incluye los tres espectáculos previstos los días 6, 7 y 8 de noviembre a las 21.00 horas.

La vocalista nominada al Grammy, Jazzmeia Horn, es una de las voces más vibrantes y comprometidas del jazz contemporáneo. Nacida en Dallas, Texas, y formada en la prestigiosa 'Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts', se consolidó como artista tras ganar el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition en 2012 y el primer premio en el Thelonious Monk Institute International Jazz Competition en 2015.

Desde entonces, ha cautivado al público con su técnica "impecable", su expresividad vocal y su enfoque espiritual y político del arte. Su álbum debut 'A Social Call' (2017) fue nominado al Grammy y aclamado por su mezcla de jazz clásico, soul y conciencia social, según indica el López de Ayala en nota de prensa.

Posteriormente, ha presentado 'Love and Liberation' (2019) y 'Dear Love' (2021), donde lideró una 'big band' con audacia compositiva. Ahora, Horn presenta 'Messages', su cuarto trabajo como líder y en el que combina jazz contemporáneo, tradición vocal y mensajes de sanación. Desde Tokio hasta Nueva York, reflexiona sobre el amor, la maternidad, la espiritualidad y la libertad creativa, hilando composiciones originales con grabaciones personales y reinterpretaciones clásicas.

JAM SESSION

La segunda actividad del día es el concierto de Aurora Samino Quartet junto a una 'Jam Session', en la que actuarán la cantante Aurora Samino; con Pedro Calero, al piano; Luis Sanz, al contrabajo, y Pepín Muñoz, a la batería, a partir de las 23,00 horas en el Cafetín del Teatro López de Ayala con entrada gratuita hasta completar aforo.

Aurora Samino Quartet nace de la idea de crear una formación en la que estilos como el jazz, la bossa nova y el swing fluyen entre músicos y espectadores. Tiene un formato cercano e íntimo capaz de desarrollarse con las mínimas necesidades técnicas y logísticas, de una forma elegante y atractiva para todos los públicos.

Cuentan con un divertido y variado repertorio que lleva al público a viajar musicalmente desde el 'dixieland' de los años veinte con canciones como 'It don't mean a thing', 'All of Me', 'I Got Rhythm', hasta el pop actual versionado en clave de jazz con canciones como 'Crazy', 'Stand by me' o 'Creep'.