Jandrel Xavier nace en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y es el primer bebé en Extremadura en 2026

Jandrel Xavier es el primer bebé que ha nacido en Extremadura en 2026. Lo hizo a las 00,40 horas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, localidad donde residen sus padres. Ha pesado 2.600 kilos.

Irene ha sido la segunda en nacer. Lo ha hecho a las 6,15 horas en el Hospital de Llerena (Badajoz), de donde son sus padres, y ha pesado 2,740 kilos.

Algo más tarde, a las 6,56 horas ha nacido Sofía en el Hospital de Mérida. Sus padres son de Almendralejo y ha pesado 3,480 kilos.

LOS ÚLTIMOS BEBÉS DE 2025

Mientras, el último bebé de 2025 en Extremadura nació a las 22,38 horas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Su nombre es Pablo, pesó 3.380 kilos y sus padres son de Miajadas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Antes, a las 20,08 horas, nació María en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Ha pesado 3,036 kilos y sus padres son de la capital pacense.

A las 17,48 horas nació Brayan en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y por la mañana, a las 11,28 horas nació Ishak en el Hospital de Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.