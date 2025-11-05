Isabel Gemio y Luis Landero encabezan la fundación de la Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque

La periodista Isabel Gemio, el escritor Luis Landero y el empresario Víctor Madera encabezan la fundación de la Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque (Badajoz).

El proyecto se presenta el próximo sábado, día 8, en dicho castillo, a las 12,30 horas, y con presencia de autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil y militar.

Se trata de una nueva entidad ciudadana que nace con el objetivo de proyectar cultural y turísticamente el principal monumento del municipio.

La asociación surge del impulso de un grupo de alburquerqueños comprometidos con la cultura, el patrimonio, el deporte y la dinamización local, algunos de ellos promotores de iniciativas de relevancia nacional. Su propósito es convertir el Castillo de Alburquerque en una marca cultural de referencia que proyecte a la localidad y a Extremadura como escenarios de acontecimientos de "primer nivel", informa en nota de prensa el colectivo.

Durante el acto se presentarán los objetivos de la nueva entidad, entre ellos la creación de una programación cultural estable, la colaboración institucional y la búsqueda de apoyos para la recuperación integral del castillo.