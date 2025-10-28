21D

Irene de Miguel reprocha a Guardiola que siga el camino marcado por Génova con la convocatoria electoral “sin decir ni mú”

La líder de Unidas por Extremadura asegura que María Guardiola obedece el mandato de su presidente nacional “porque quiere hacer una prueba piloto contra Sánchez en un territorio como Extremadura, que no le importa nada”.

Redacción

Extremadura |

Irene de Miguel reprocha a Guardiola que siga el camino marcado por Génova con la convocatoria electoral “sin decir ni mú”
Irene de Miguel reprocha a Guardiola que siga el camino marcado por Génova con la convocatoria electoral “sin decir ni mú” | UPEx

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reprochado a María Guardiola que “no haya esperado ni al debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto” para convocar las elecciones. “Sabíamos que estos presupuestos eran una excusa para arrastrarnos a la convocatoria electoral que le ha marcado el señor Feijoo”, ha asegurado.

De Miguel ha insistido, como viene haciéndolo desde que comenzó la negociación presupuestaria, que las cuentas eran un “paripé”, y hoy, la líder de Unidas por Extremadura también ha aseverado, después de conocer que Junts le retira el apoyo a Sánchez, que “Feijoo quiere hacer una prueba piloto en Extremadura -en referencia a ese adelanto electoral- porque esta tierra nunca le ha importado nada”.

“La señora Guardiola -ha continuado De Miguel- sigue el camino que le marca Génova sin decir ni mú”. De hecho, la portavoz de la formación ha afirmado que Guardiola “ha sido la peor presidenta que ha tenido esta tierra” y augura que las “falsas promesas y mentiras le pasarán factura”.

Por último, De Miguel ha asegurado que su formación está preparada para la convocatoria electoral. “Unidas por Extremadura estamos dispuestas a dar la batalla y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas porque hemos venido a cambiar las cosas”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer