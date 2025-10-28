Irene de Miguel reprocha a Guardiola que siga el camino marcado por Génova con la convocatoria electoral “sin decir ni mú”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reprochado a María Guardiola que “no haya esperado ni al debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto” para convocar las elecciones. “Sabíamos que estos presupuestos eran una excusa para arrastrarnos a la convocatoria electoral que le ha marcado el señor Feijoo”, ha asegurado.

De Miguel ha insistido, como viene haciéndolo desde que comenzó la negociación presupuestaria, que las cuentas eran un “paripé”, y hoy, la líder de Unidas por Extremadura también ha aseverado, después de conocer que Junts le retira el apoyo a Sánchez, que “Feijoo quiere hacer una prueba piloto en Extremadura -en referencia a ese adelanto electoral- porque esta tierra nunca le ha importado nada”.

“La señora Guardiola -ha continuado De Miguel- sigue el camino que le marca Génova sin decir ni mú”. De hecho, la portavoz de la formación ha afirmado que Guardiola “ha sido la peor presidenta que ha tenido esta tierra” y augura que las “falsas promesas y mentiras le pasarán factura”.

Por último, De Miguel ha asegurado que su formación está preparada para la convocatoria electoral. “Unidas por Extremadura estamos dispuestas a dar la batalla y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas porque hemos venido a cambiar las cosas”.