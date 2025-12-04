Irene de Miguel propone un plan para "modernizar y dignificar" la administración pública extremeña

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha propuesto un plan para "modernizar y dignificar" la administración pública extremeña.

De Miguel ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Mérida, junto con el candidato Juan Schirinzi, con representantes del sindicato USO Extremadura para conocer sus reivindicaciones y propuestas de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre.

"Para nosotros es muy importante la acción sindical, ya que todo lo que sea la defensa de los derechos de los y las trabajadoras es fundamental", ha destacado De Miguel, quien ha señalado que en este encuentro se ha tratado, sobre todo, de la administración pública.

En este sentido, ha avanzado que la primera medida que tomaría como presidenta al respecto sería poner en marcha un plan de modernización de la administración pública extremeña que incluya una reestructuración de los recursos humanos.

"No puede haber funcionarios que estén asfixiados y otros que estén mano sobre mano, por lo que creemos que hay que hacer un diagnóstico real con los sindicatos que están ahora mismo en la administración pública defendiendo los derechos laborales; creemos que hay que atajar esa desigualdad retributiva entre mismos puestos y diferentes administraciones públicas", ha aseverado.

Al respecto, se ha preguntado por qué "sentido que tiene que las enfermeras del Sepad cobren menos que las del Servicio Extremeño de Salud. Nos estamos haciendo competencia absurda entre la propia administración".

Además, ha hecho hincapié en que "las trabajadores de la administración pública que menos cobran no pueden estar sin llegar al SMI, con un contrato temporal, como es el caso de las ATE cuidadoras o las TCAE".

En este sentido, ha defendido que "son puestos que tienen que trabajar el cien por cien del año, no puede ser que en verano se vayan al paro, ha informado Unidas por Extremadura en nota de prensa.

Por ello, Irene de Miguel ha criticado que Guardiola haya "dado la espalda a los trabajadores de la administración pública" y ha puesto el foco en que Extremadura sigue teniendo una administración "muy débil, con una altísima tasa de temporalidad, casi del 30 por ciento, mucho más de la que tiene el sector privado".

Por ello, ha insistido en "una modernización total de la administración pública", abogando por "unos procesos selectivos transparentes y ajustados a la actualidad".

"Necesitamos rejuvenecer las plantillas y que las retribuciones salariales sean las adecuadas, ya que muchas veces los empleados públicos desarrollan actividades en sanidad, educación o dependencia a costa de sueldos precarios e incluso contratos temporales, y esto no puede ser porque no se están desarrollando en las mejores condiciones y calidad para los usuarios", ha asegurado.

De Miguel ha hecho hincapié "en el infructuoso proceso de estabilización de este gobierno" y ha abogado por "desarrollar un segundo proceso de estabilización con mucho más sentido".

Además, ha apostado "por el teletrabajo, ya que es una fórmula que permite la conciliación familiar y laboral, y no se está haciendo porque hay una absoluta desconfianza en los trabajadores".

"Nosotras confiamos plenamente en ellos, por lo que creemos que deben teletrabajar con toda la seguridad, con sus derechos y con un protocolo flexible y moderno", ha aseverado.

En esta línea la portavoz ha afirmado que "la Consejería de Administración Pública con Unidas por Extremadura daría un giro de 180º, porque queremos confiar en los trabajadores públicos y creemos en una administración moderna, ágil, flexible y que permita la conciliación laboral y familiar".