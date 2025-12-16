Irene de Miguel plantea un “plan de retorno” para facilitar el regreso a los extremeños “que se han tenido que ir”

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido a poner en marcha un “plan de retorno”. Es el anuncio que ha realizado en la visita a la Casa de Extremadura de Leganés, donde ha sido recibida por cientos de extremeños y extremeñas “que se han tenido que ir”.

“Hoy hemos querido tener un abrazo colectivo con los extremeños y extremeñas que están aquí porque sabemos que hay mucha gente que ansia retornar”, ha asegurado. De Miguel ha añadido que hay muchas personas que quieren regresar para trabajar, montar su negocio o, incluso, “pasar sus últimos días tranquilamente en su pueblo”. “Tenemos que hacer de Extremadura un lugar de acogida y no un lugar de donde marcharse”, ha insistido.

Voto progresista

Por otro lado, la candidata de Unidas por Extremadura ha valorado las últimas encuestas publicadas este lunes. Aunque ha asegurado que las sensaciones son muy buenas, se ha mostrado cauta y ha pedido a la ciudadanía que “confíen en nosotras”. “Sabemos que hay mucha gente desilusionada con el Partido Socialista, y esperamos que no se queden en casa, que entiendan que hay una alternativa solvente, sólida y trabajadora, que va a darlo todo porque el día 21 de diciembre las derechas no vuelvan a gobernar nuestra tierra”.

Puerta a puerta digital

Por otro lado, De Miguel se ha lanzado hoy a atraer al votante indeciso, a través de las redes sociales. La candidata está mandando audios personalizados a través de estas plataformas a todas aquellas personas que se están poniendo en contacto con ella. “Nosotras no tenemos tanto dinero para hacer campañas telefónicas -ha dicho en referencia a las prácticas que están desarrollando PSOE y PP- lo que tenemos es mi móvil particular y todas las personas que quieran que le mande un mensaje a alguien que está aún indeciso, solo tienen que pedírmelo”.