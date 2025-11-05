21D

Ione Belarra e Irene de Miguel visitarán este sábado la Feria de Apicultura de Las Hurdes

La ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y De Miguel recorrerán el próximo sábado las instalaciones de la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes que se celebra en el municipio de Caminomorisco.

Redacción

Extremadura |

Ione Belarra e Irene de Miguel visitarán este sábado la Feria de Apicultura de Las Hurdes
Ione Belarra e Irene de Miguel visitarán este sábado la Feria de Apicultura de Las Hurdes | Unidas por Extremadura

La ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, actual diputada en el Congreso y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estará este fin de semana Extremadura. Más concretamente, Belarra acompañará este sábado a Irene de Miguel en su visita a la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes que se celebra en el municipio de Caminomorisco del 7 al 9 de noviembre.

La que fuera ministra en la anterior legislatura acompañará de esta forma a la actual portavoz de Unidas por Extremadura, que un año más, acudirá a la feria hurdana para mostrar su apoyo al sector primario y al turístico, dos de los motores económicos de una comarca que ha sufrido uno de los incendios forestales más importantes de este verano, con 3.000 hectáreas calcinadas.

No es la primera vez que Belarra acude a Extremadura, de hecho, ha estado en varias ocasiones en Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia, pero sí que es la primera vez que la dirigente nacional visite Las Hurdes. Una comarca, muy afectada por la despoblación, que aspira a ser declarada Paisaje Natural de la UNESCO, con actividades que las instituciones públicas tienen que proteger, como el olivar tradicional de montaña o la apicultura, para poder fijar población.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer