Investigan el robo de una estatua de la Virgen de la Ermita del Buensuceso de Fuente del Maestre

La Guardia Civil investiga el robo de una estatua de la Virgen de la Ermita de Nuestra Señora del Buensuceso de la localidad pacense de Fuente del Maestre.

Hay una denuncia presentada por estos hechos, después de que el 27 de octubre la echaran en falta y se dieran cuenta en la localidad de la desaparición de esta estatua de la virgen.

En concreto, la estatua se encontraba encima de la puerta de entrada de la Ermita de Nuestra Señora del Buensuceso, situada a unos cuatro metros de altura y en el exterior.