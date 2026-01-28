Investigan el robo de 3.600 kilos de queso en una quesería artesanal de Casar de Cáceres

La Policía Nacional investiga el robo de alrededor de 3.600 kilos de queso en la quesería artesanal Los Casareños de Casar de Cáceres, durante la madrugada del lunes al martes, cuando los autores accedieron a las instalaciones mediante el método del butrón, según fuentes policiales.

Según las mismas fuentes, durante la madrugada también se han registrado otros robos por butrón en industrias del Polígono de Capellanías, en la capital cacereña; concretamente, en establecimientos de Nissan, Volkswagen y Electrofil, por lo que se investiga una acción coordinada.

En cuanto al robo en la quesería, en el polígono industrial de Casar de Cáceres, fuentes municipales del consistorio casareño han lamentado el robo en la empresa, dedicada a la elaboración de quesos artesanos, especialmente vinculados a la tradicional Torta del Casar.

Se trata, han apuntado, de un “importante perjuicio económico” al sustraerle una cantidad que supone una parte “muy significativa de su producción almacenada”.

La Policía Judicial se ha desplazado este martes hasta la quesería para precintarla y ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera situada frente a las instalaciones, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y detectar movimientos sospechosos de personas o vehículos.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a un robo bien planificado y organizado, lo que ha supuesto un auténtico “palo” para el sector lácteo artesanal de la zona, caracterizado por producciones limitadas y márgenes ajustados.

Casar de Cáceres es uno de los principales núcleos de producción de queso artesano con Denominación de Origen Protegida (DOP) en España, un sector con un notable peso económico y cultural.