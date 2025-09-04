Investigan las causas de quemaduras halladas en un ala de un búho real rescatado en Puebla de Alcocer

La Guardia Civil investiga las causas que pudieron provocar unas quemaduras halladas en un ala de un búho real que agentes del cuerpo rescataron este pasado martes, 2 de septiembre en el polígono industrial de Puebla de Alcocer (Badajoz) cuando se encontraba desorientado.

Dentro de los dispositivos de servicio en el citado polígono industrial, guardias civiles del puesto de dicha localidad observaron la presencia de un Búho Real (Bubo bubo) agazapado y desorientado.

Una vez examinado, pudieron observar a simple vista que presentaba presuntas quemaduras en una de sus alas. Ante el hallazgo de este animal, al tratarse de una Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial, los agentes realizaron gestiones con el Centro de Recuperación de Aves, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Tras pasar aviso a la protectora Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) de la localidad de Villafranca de los Barros, sus componentes se personaron en dependencias oficiales de la Guardia Civil para hacerse cargo de la rapaz, trasladarla hasta sus instalaciones y tratar de sanar sus heridas para posteriormente intentar que pueda volver a su medio natural.

Ahora la Guardia Civil realiza gestiones de investigación para poder determinar las causas que produjeron al animal las quemaduras en su ala.