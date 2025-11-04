Investigadores de la UEx realizarán 82 actividades de divulgación científica en centros educativos de Extremadura

Investigadores de la Universidad de Extremadura llevarán a cabo 82 actividades de divulgación científica en los centros educativos de más de 30 localidades extremeñas desde este mes de noviembre hasta marzo de 2026 dentro del programa Ciencia Circular.

Se trata de uno de los programas del Servicio de Difusión de la Cultura Científica dirigido al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que pretende fomentar la transferencia del conocimiento, es decir, la comunicación de los estudios e investigaciones que se generan en la universidad a los más jóvenes.

En este programa los investigadores e investigadoras de la UEx se acercan a los centros educativos de toda Extremadura para impartir charlas y talleres de sus campos de estudio. La oferta divulgativa engloba diferentes disciplinas científicas, desde ciencias de la salud, humanidades, biología, matemáticas, ingeniería o ciencias del deporte, entre otras muchas, y las actividades van dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

En esta quinta edición, se han ofertado un total de 82 actividades entre las provincias de Cáceres y Badajoz que se desarrollarán desde el mes de noviembre de 2025 hasta finales de marzo 2026.

Una vez resueltas las solicitudes, adjudicadas por orden de inscripción, la lista con los centros y docentes seleccionados está disponible en la web del programa, que llegará a los estudiantes de más de 30 localidades, teniendo una especial relevancia por su presencia en el ámbito rural, más alejado de los centros universitarios, informa la UEx en una nota de prensa.

Además, a lo largo del mes de diciembre se abrirá la convocatoria para que los docentes de centros educativos soliciten las charlas y talleres por el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El proyecto Ciencia circular es una actividad de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, un proyecto conjunto de las universidades que forman parte del Grupo G9 a través de sus respectivas unidades de cultura científica, concedido en el marco del programa Horizonte Europa.