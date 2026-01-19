Investigadores extremeños muestran en Australia sus estudios sobre el riego en higueras y frutales de hueso

Investigadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) exponen desde este domingo en Australia los resultados de sus proyectos de investigación en higueras y frutales de hueso relacionados con la programación de un riego más eficiente.

En concreto, serán Mª del Henar Prieto Losada, María José Moñino Espino y Antonio Vivas Cacho, del área de Agronomía de Cultivos Leñosos y Hortícolas de Cicytex, quienes presentarán tres comunicaciones científicas en el XI International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, que se celebrará desde este domingo, día 18, hasta el próximo 23 de enero en Tatura SmartFarm (Victoria, Australia).

Este foro científico está organizado por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, Agriculture Victoria, el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC, España) y la Universidad de Melbourne, según ha precisado en nota de prensa la Junta este domingo.

En esta edición, el objetivo principal es dar a conocer las investigaciones e innovaciones centradas en actuaciones sobre el agua para el cambio climático, medio ambiente y energía. Entre otros temas, se abordarán el riego sostenible, eficiencia energética, tecnologías agrícolas para el riego de precisión, evaluación del estrés hídrico de cultivos, programaciones de riego y estrategias de manejos de cultivo para minimizar el riego durante periodos de sequía.

Las tres comunicaciones que presenta el equipo extremeño se centrarán en la adaptación de frutales mediterráneos a escenarios de escasez hídrica y sequías recurrentes. La responsable del área de Agronomía de Cultivos Leñosos y Hortícolas, Henar Prieto Losada, intervendrá el día jueves 22 de enero, con una comunicación oral titulada 'Estrategias de poda para afrontar sequías cíclicas en frutales de hueso'.

También se darán a conocer otros resultados de proyectos mediante dos comunicaciones en formato póster científico. Por una parte, el investigador Antonio Vivas Cacho informará sobre la respuesta del cultivo de la higuera, variedad Calabacita, a diferentes estrategias de riego y déficit hídrico con base en los estudios realizados en la Finca La Orden de Cicytex, en las Vegas Bajas del Guadiana.

En cuanto al segundo póster, la investigadora María José Moñino Espino ofrecerá datos sobre los efectos a largo plazo del riego deficitario controlado y de episodios de sequía en el cultivo de ciruelo japonés.

Cabe destacar que en estos trabajos han participado otras investigadoras de Cicytex como Nieves Lavado Rodas y María Ángeles Vargas.