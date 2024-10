CORCHO

Investigadores de España, Portugal e Italia se reúnen en Mérida este jueves para dinamizar proyectos innovadores del sector corchero

Participan en el encuentro el Instituto de Ciencias Forestales; Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario; Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária; Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça; Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Centro Tecnológico da Cortiça, y Cicytex.

Redacción