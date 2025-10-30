SUCESOS

Investigado un vecino de Hornachos por el robo de 46 tablets en un colegio y ventanas de una casa deshabitada

Los pasados meses de agosto y octubre, la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento de los robos que se habían perpetrado en el centro docente 'Nuestra Señora de los Remedios' y en una vivienda deshabitada de la misma localidad.

Redacción

Extremadura |

Investigado un vecino de Hornachos por el robo de 46 tablets en un colegio y ventanas de una casa deshabitada
Investigado un vecino de Hornachos por el robo de 46 tablets en un colegio y ventanas de una casa deshabitada | Guardia Civil

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio pacense de Hornachos como presunto autor de los delitos de robo en el interior de un colegio y de una vivienda de su misma localidad.

Los pasados meses de agosto y octubre, la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento de los robos que se habían perpetrado en el centro docente 'Nuestra Señora de los Remedios' y en una vivienda deshabitada de la misma localidad.

Acciones delictivas llevadas a cabo tras forzar los accesos a los inmuebles, apoderándose 46 tablets, un ordenador y una pantalla interactiva, pertenecientes al centro, y varias ventanas y cableado eléctrico de una vivienda deshabitada.

Con las indagaciones practicadas, los agentes pudieron vincular e implicar en los hechos a un vecino del municipio con un amplio historial delictivo, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Dentro de los dispositivos de servicios establecidos, este pasado fin de semana se le pudo localizar, intervenir y recuperar el ordenador y 37 de las tablets del colegio, así como parte de los efectos sustraídos en la vivienda.

Ya en dependencias oficiales, se le instruyeron diligencias como investigado por los supuestos delitos de robo en los citados inmueble y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer