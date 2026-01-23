Investigado un extrabajador de una empresa de aluminio de Fuente del Maestre por robar material

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un antiguo trabajador de una empresa de aluminio de la localidad pacense de Fuente del Maestre, acusado de robar material valorado en unos 11.500 euros.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de una decena de bobinas de aluminio, valoradas en unos 7.200 euros, pertenecientes a una empresa dedicada a carpintería de aluminios del municipio fontanés.

Con la inspección del lugar, gestión y desarrollo de la investigación, los agentes pudieron averiguar la implicación en los hechos de un antiguo trabajador de la empresa, vecino de Fuente del Maestre, quien supuestamente, a sabiendas de la ausencia de trabajadores a determinadas horas, aprovechó para adentrarse en las instalaciones con su vehículo en varias ocasiones para cargar y sustraer el material, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Al ser material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, los agentes llevaron a cabo inspecciones en establecimientos de la comarca dedicados a esta actividad, y en la inspección de la documentación existente en uno de ellos, pudieron constatar la autoría del robo por parte de un vecino de Fuente del Maestre.

Una vez identificado, la pasada semana se le sorprendió 'in fraganti', cuando transportaba en su vehículo otras seis bobinas que acaba de sustraer de la misma empresa.

Por este motivo, con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias como presunto autor material de la sustracción de las bobinas de aluminio de esta empresa, valoradas en unos 11.500 euros, y han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.