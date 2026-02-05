Una investigación de la Universidad de Extremadura muestra cómo la cartografía ayuda a estudiar monedas antiguas

Una investigación de los profesores de la Universidad de Extremadura Ángel Felicísimo y María Eugenia Polo muestra cómo la cartografía ayuda a estudiar monedas antiguas.

Estos docentes del Centro Universitario de Mérida proponen en su último estudio utilizar herramientas cartográficas para la caracterización y medición de la superficie de monedas arqueológicas lo que permite un conjunto más amplio de pruebas de las conocidas hasta ahora.

Para obtener los mejores resultados, explica el investigador Ángel Felicísimo, la técnica que han utilizado es la fotogrametría digital que permite generar modelos 3D a partir de un conjunto de fotografías superpuestas tomadas de un objeto.

De esta forma, los modelos obtenidos, que se transforman en modelos digitales del terreno, permiten analizar no solo las dimensiones de cada pieza, sino también, mediante la comparación con otras muestras, estudiar de manera rigurosa aspectos como el desgaste superficial y características morfológicas específicas de cada pieza, ha añadido María Eugenia Polo.

Este sencillo método propuesto por los profesores de la UEx permite obtener información tanto métrica como visual, lo que "facilita enormemente" el examen de monedas arqueológicas, además añaden los investigadores, puede implementarse en museos sin necesidad de una formación excesivamente especializada y con una inversión moderada.

En cuanto al esquema fotográfico, el estudio verificó que 24 fotografías son suficientes para obtener buenos resultados, así como la utilización de software libre o de código abierto, ha señala la Universidad de Extremadura en nota de prensa.

Para los investigadores, la fotogrametría se consolida como un método accesible y duradero para el estudio de material numismático, al permitir analizar la superficie de la moneda como si fuera un pequeño relieve topográfico, aplicando sobre ella técnicas propias de la cartografía.