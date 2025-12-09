SUCESOS

Intoxicado un varón de 62 años tras inhalar monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Plasencia

Cabe destacar que el herido ha sido atendido por el personal sanitario sin necesidad de ser trasladado posteriormente a centro hospitalario.

Redacción

Extremadura |

Intoxicado un varón de 62 años tras inhalar monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Plasencia
Intoxicado un varón de 62 años tras inhalar monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Plasencia | Ayto. Plasencia

Un hombre de 62 años ha resultado intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en el incendio de la cocina de una vivienda ubicada en la localidad cacereña de Plasencia.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 13,00 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido fuego en una vivienda de la Plaza de los Pinos placentina.

Cabe destacar que el herido ha sido atendido por el personal sanitario sin necesidad de ser trasladado posteriormente a centro hospitalario, según informa el Centro 112 de Extremadura, quien agrega que sí se han registrado daños materiales.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, dotaciones de bomberos del Sepei de Cáceres y efectivos de la Policía Local y Nacional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer