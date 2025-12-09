Intoxicado un varón de 62 años tras inhalar monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Plasencia

Un hombre de 62 años ha resultado intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en el incendio de la cocina de una vivienda ubicada en la localidad cacereña de Plasencia.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 13,00 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido fuego en una vivienda de la Plaza de los Pinos placentina.

Cabe destacar que el herido ha sido atendido por el personal sanitario sin necesidad de ser trasladado posteriormente a centro hospitalario, según informa el Centro 112 de Extremadura, quien agrega que sí se han registrado daños materiales.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, dotaciones de bomberos del Sepei de Cáceres y efectivos de la Policía Local y Nacional.