Interior detecta en VioGén 2.940 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 54.153 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. En Extremadura, el total de casos llega hasta los 2.940.

En concreto, a 30 de septiembre de este año hay un total de 104.981 casos activos por violencia de género, 528 menos que hace un mes, cuando había 105.509. En concreto, 18 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.855 en medio, y 89.121 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los 104.981 casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.349 mujeres menores de 18 años; 26.231 de 18 a 30; 48.703 de 31 a 45; 26.229 de 46 a 64; y 2.469 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 54.163 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.435 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 121 en alto y 1.312 en medio.