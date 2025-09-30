SUCESOS

Se instruyen diligencias contra un motorista por circular a 183 km/h, el doble de lo permitido en el término municipal de La Albuera

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron en un control cómo una moto circulaba a una velocidad excesiva.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un hombre por circular con una motocicleta a 183 kilómetros/hora por la carretera N-435, en el término municipal de La Albuera (Badajoz), una vía con un límite de velocidad establecido en los 90 kilómetros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron en un control cómo una moto circulaba a una velocidad excesiva.

El cinemómetro de precisión registró 183 km/h, por lo que duplicaba el límite fijado para esta vía y este tipo de vehículo, según ha informado este lunes el instituto armado en una nota.

La motocicleta fue interceptada y se instruyeron diligencias al hombre, un vecino de Badajoz, puestas ya a disposición del Juzgado de Instrucción de la capital pacense.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer