El Instituto de Estadística de Extremadura lanza una campaña para acercar los datos a la ciudadanía

El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo de la Junta responsable de la actividad estadística de interés para la región, lanza una campaña de sensibilización y difusión para acercar su trabajo a la ciudadanía bajo el lema: 'Descubre la Extremadura de hoy para planificar la Extremadura de mañana'.

Se hace coincidir con la celebración, el 20 de octubre, del Día Mundial de la Estadística, una fecha impulsada por la ONU, cada cinco años, para destacar el papel "fundamental" de los datos en la sociedad, y que este año titula 'Estadísticas y datos de calidad para todos'.

Esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer el portal del Instituto de Estadística de Extremadura, una herramienta "clave" que pone a disposición de la sociedad información estadística "fiable, accesible y útil para la toma de decisiones", indica en nota de prensa la Administración autonómica.

A través de su banco de datos y la plataforma de datos municipales, el Instituto de Estadística de Extremadura ofrece recursos que pueden ser de gran ayuda tanto para emprendedores como para familias, estudiantes o responsables públicos.

ESTADÍSTICA AL ALCANCE DE TODOS

La campaña regional busca mostrar cómo las estadísticas pueden contribuir al desarrollo de proyectos personales y colectivos. "¿Quieres montar un negocio?, ¿estás pensando en mudarte a otro municipio?, ¿necesitas datos para tu investigación? El IEEX te ofrece información que puede marcar la diferencia", indica la Junta.

Durante una semana, se difundirá contenido divulgativo como un spot, una cuña de radio y dos animaciones que explican de forma sencilla cómo utilizar los datos disponibles en el portal. Todo el material estará accesible desde la página web del Instituto.

Con esta campaña, el Instituto de Estadística de Extremadura reafirma su "compromiso" con la transparencia, la utilidad pública y la democratización del acceso a los datos.