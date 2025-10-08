Los ingresos por turismo bajaban un 6,5% este verano en Extremadura

Los ingresos del sector turístico en Extremadura han bajado un 6,5 por ciento este verano con respecto al verano anterior, mientras que las pernoctaciones se han reducido en la región un 0,6 por ciento.

Sin embargo, las expectativas empresariales para el último trimestre del año en Extremadura contemplan un incremento de los ingresos del 1,2 por ciento en tasa interanual.

Así se recoge en un informe realizado por Exceltur, que señala que en el conjunto nacional, el sector turístico ha cerrado el verano de 2025 con un crecimiento del 2,8 por ciento en el PIB turístico, una cifra que, aunque positiva, refleja una ralentización de los aumentos y una equiparación a los del conjunto de la economía tras años siendo el sector "dinamizador de la economía".