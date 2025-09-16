Ingresa en prisión un hombre de 69 años por agredir sexualmente a una mujer en la provincia de Cáceres

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre de 69 años de edad, reincidente, detenido por la Guardia Civil acusado de un delito de agresión sexual a una mujer a la que asaltó cuando entraba en su domicilio en una localidad de Cáceres, e infringió tocamientos no consentidos y forzados.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 2 de agosto, cuando la víctima regresaba a su domicilio desde la plaza de su localidad.

Según indica la Guardia Civil en una nota de prensa, al abrir la puerta de su casa, un varón desconocido accedió al inmueble de manera repentina, momento en el que este comenzó a mostrarle sus partes íntimas, agarrando con fuerza a la víctima para evitar su huida a la vez que le realizaba tocamientos no consentidos y le profería palabras soeces, motivo por el cual, ella se quedó paralizada en un primer momento.

Instantes después la víctima comenzó a pedir ayuda y golpeó al agresor con objetos que tenía a su alcance, logrando zafarse de él. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, observaron lo ocurrido y acudieron en su ayuda.

Por su parte, el agresor, al percatarse de su presencia, huyó del lugar sin poder ser identificado, regresando posteriormente para tratar de culminar su acción, pero sin lograr su objetivo, ya que un vecino había alertado a la Guardia Civil, por lo que huyó de nuevo.

Los agentes se personaron en el lugar del incidente y verificaron el estado de salud de la mujer, quien a pesar de su nerviosismo, parecía encontrarse ilesa, por lo que iniciaron un dispositivo de búsqueda por las calles de la localidad y zonas aledañas con la finalidad de dar con el paradero del individuo.

El dispositivo resultó infructuoso en un primer momento, debido a la escasez de datos aportados, por lo que desde ese momento los agentes iniciaron la práctica de gestiones para identificar al presunto autor de los hechos.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron pruebas con las que situaban al varón, en días diferentes, deambulando por las inmediaciones de la vivienda de la víctima, principalmente en horario nocturno.

Además, lograron identificar el vehículo que empleaba para desplazarse hasta la localidad donde reside la mujer, lo cual, tras realizar diversas comprobaciones, les permitió dar con la identidad y el paradero de su propietario y presunto autor de los hechos.

Se trata de un hombre al que le constan antecedentes penales por hechos similares y quien ha sido detenido también, en otra ocasión, por la presunta agresión sexual al hijo de su expareja sentimental, un menor con discapacidad.

La investigación ha culminado con la detención de este individuo, el pasado día 10 de septiembre, como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Finalizada la correspondiente instrucción de diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.