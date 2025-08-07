Ingresa en prisión un hombre de 37 años tras ser detenido con más de 19 kilos de hachís cuando entraba en Badajoz

Un varón de 37 años ha ingresado en prisión tras ser detenido el pasado 3 de agosto en un control policial con 19 kilos de hachís cuando entraba en la ciudad de Badajoz.

Los hechos sucedieron cuando, dentro del plan preventivo para la erradicación del tráfico de sustancias estupefacientes y otros efectos de procedencia ilícita, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de control, concretamente en la rotonda de acceso a la ciudad situada en la carretera de Campomayor.

A los pocos minutos del establecimiento del mencionado dispositivo, los agentes observaron la actitud vigilante del conductor de un vehículo que accedía a la zona de seguridad del control, motivo por el que decidieron parar e identificar al mismo.

Al comprobar el interior del vehículo, los agentes se percataron de la manipulación de los conductos de ventilación de las zonas de piloto y copiloto, lo que llevó a los actuantes a incidir en la búsqueda por la posible existencia de instalación de compartimentos para la ocultación de objetos.

Ante dicho descubrimiento, los agentes llevaron a cabo una inspección ocular más exhaustiva, localizando bajo los asientos delanteros del vehículo dos habitáculos preparados para el transporte de objetos, si bien, en esta ocasión se localizaron 23 envoltorios de plástico conteniendo en su interior 19 kilogramos de hachís.

En ese momento, se procedió a la inmediata detención del presunto responsable por un delito contra la salud pública, concretamente, tráfico de drogas, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Cabe señalar que el vehículo disponía de dos habitáculos, denominados "caletas", cuyo acceso se accionaba humedeciendo dos dedos, que debían introducir en dos conectores al mismo tiempo, que liberaba el dispositivo donde se ocultaba en esta ocasión la sustancia intervenida.

El detenido es un varón de 37 años de edad, cuenta con antecedentes anteriores y, tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.