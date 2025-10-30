Un informe sitúa la confianza de los extremeños en sus empleadores casi 20 puntos por encima de la media nacional

El 72 por ciento de los extremeños confía en que las empresas, empleadores y líderes empresariales harán "lo correcto", cifra que se sitúa casi 20 puntos por encima de la media nacional, que es del 53 por ciento.

Estos dato, y otros como que el 88% de la ciudadanía extremeña tiene "plena confianza en su empleador", figuran en el último Informe Edelman, donde se pregunta a los ciudadanos por la confianza en instituciones como empresariado, Gobierno, medios de comunicación y ONG.

A nivel nacional es el empresariado el que más confianza suscita entre todas las instituciones sobre las que se consulta, un dato que se "dispara" en Extremadura, señalan desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

Según señala el informe, en un contexto de "alta fragmentación" social, económica y política, donde las instituciones tradicionales sufren una "pérdida progresiva de credibilidad", las empresas aparecen como uno de los "pocos actores capaces de mantener un vínculo de confianza sólido" con los ciudadanos.

Por lo que se refiere a las figuras de liderazgo empresarial, el informe indica que casi la mitad de extremeños confía en que los CEO de las empresas hagan "lo correcto", porcentaje que sube al 69% si se pregunta por 'mi CEO'.

El documento incide en que, en una época marcada por grandes cambios, en especial los que atañen a tecnología y transición ecológica, es fundamental que la ciudadanía "confíe en sus líderes empresariales, como queda patente en Extremadura", indica Creex en una nota de prensa.

De hecho, cuando se pregunta en qué medida confía en que la empresa haga lo correcto en cuanto a garantizar que la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones en la sociedad está bien gestionada, un 65% de extremeños muestra "plena confianza en las empresas", porcentaje que sube once puntos si en la misma cuestión se hace referencia a 'mi empleador'.

A la vista de este informe, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado que "los datos están ahí y dicen claramente que los ciudadanos confían en sus empresas y en sus empresarios", y que esta confianza se ha visto incrementada al afrontar situaciones de crisis, como la ocasionada por la pandemia.

Asimismo, Peinado ha comentado que es "muy significativo" que la valoración crezca notablemente cuando se pregunta por la visión que el extremeño tiene por su 'jefe' o 'empleador', en tanto que "la configuración del tejido productivo regional, donde predominan las pymes y microempresas, genera una relación más directa y cercana entre trabajadores y empresarios, y esto se plasma en un mayor nivel de proximidad y confianza", subraya.

Por último, apunta que, tanto en los índices nacionales como en los extremeños, queda claro que "todas las campañas de demonización y descrédito" emprendidas por "una parte del Gobierno en contra del empresariado no calan en la ciudadanía", que sigue siendo consciente de "quién crea riqueza y empleo y quién vive de ella y para colmo ataca a quien la genera".