El Infoex intervino en 33 incidentes durante la última semana

El Plan INFOEX ha intervenido durante la semana del 8 al 14 de agosto en 33 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 16 han sido incendios forestales, que afectaron a una superficie aproximada de 27 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales. Diez de los incidentes se han producido en la provincia de Badajoz y 6 en la provincia de Cáceres.

Cabe reseñar que durante esta semana no se ha producido ninguna incidencias destacable, a excepción del único Nivel 1 que se declaró en el incendio originado en el término municipal de Medellín.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, la región se encontrará bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, lo que significa un aumento de las temperaturas y ambiente de estabilidad atmosférica. Las temperaturas máximas podrán superar los 30º, pero las mínimas rondarán los 16º. También se prevé una elevada recuperación de la humedad relativa durante la madrugada, que acompañado de vientos de carácter flojo en general, hacen que las condiciones meteorológicas ante un posible incendio no sean muy desfavorables. Pero hay que tener en cuenta la falta de precipitaciones, y el estrés hídrico que acumula la vegetación, lo que hace que esté altamente disponible, por lo que el riesgo de incendios sigue siendo elevado.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.