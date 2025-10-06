El Infoex intervenía en 17 incendios forestales durante la pasada semana

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 51 incidentes en Extremadura, de los que 17 han sido incendios forestales que afectaron a unas 18 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.

De la cifra total, 12 se han producido en la provincia de Badajoz y 5 en la de Cáceres, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En concreto, en lo que va de semana se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad (incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales) en dos ocasiones, en fuegos declarados en Valle de la Serena y en Sierra de Fuentes.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, el pronóstico es de una situación anticiclónica, pero con probabilidad alta de inestabilidad en altura a partir del miércoles, por lo que aunque la zona más inestable será en el entorno del Mediterráneo, no se descartan precipitaciones en forma de chubascos en todo el arco oriental de nuestra comunidad autónoma.

Las temperaturas serán anormalmente altas debido a la dominancia anticiclónica sobre la Península Ibérica, de tal forma que en los primeros días, las temperaturas alcanzarán máximas por encima de la media, en torno a los 30 grados centígrados, descendiendo ligeramente a partir del miércoles.

Los vientos serán variables con intensidades poco significativas, consolidándose los de componente este-noreste a partir del jueves, una situaicón que genera mucha incertidumbre en la predicción, por lo que podrían cambiar a lo largo de la semana, apunta el Ejecutivo regional.

Ante esta situación, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de generar incendios.