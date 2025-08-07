El Infoex da por estabilizado y desactiva el nivel 1 del incendio que pasó de Montehermoso a Guijo de Galisteo

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura, el Infoex, daba por estabilizado y ha desactivado el nivel 1 en el incendio de Guijo de Galisteo, inicialmente conocido como de Montehermoso.

En el incendio, en el que han trabajado hasta 13 medios aéreos, continuaron trabajando ocho unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Cáceres. El fuego obligó a cortar la carretera provincial CC-159, cuyo tráfico ya se restableció.