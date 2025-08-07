INCENDIOS FORESTALES

El Infoex da por estabilizado y desactiva el nivel 1 del incendio que pasó de Montehermoso a Guijo de Galisteo

En el incendio, han trabajado hasta 13 medios aéreos, continúan trabajando ocho unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Incendio Jerte
Incendio Jerte | Agencia EFE

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura, el Infoex, daba por estabilizado y ha desactivado el nivel 1 en el incendio de Guijo de Galisteo, inicialmente conocido como de Montehermoso.

En el incendio, en el que han trabajado hasta 13 medios aéreos, continuaron trabajando ocho unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Cáceres. El fuego obligó a cortar la carretera provincial CC-159, cuyo tráfico ya se restableció.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer