Un incidente técnico dejaba parado el Tren de Media Distancia de la línea Madrid-Sevilla en Plasencia

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido inversiones "urgentes" y un "compromiso real" con unas infraestructuras ferroviarias "seguras" y "modernas".

Redacción

Extremadura |

El tren media distancia Madrid Atocha-Sevilla Santa Justa de las 10,55 de la mañana sufría una incidencia técnica que ha provocado que tuviese que permanecer detenido en Plasencia. Incidencia debida al desprendimiento de una tapa de un armario de refrigeración y como consecuencia de este problema técnico se gestionó un segundo tren que recogió a los viajeros en la estación de Plasencia para continuar el viaje.

MENSAJE GUARDIOLA

Al respecto de ello, La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido inversiones "urgentes" y un "compromiso real" con unas infraestructuras ferroviarias "seguras" y "modernas", a través de un mensaje en sus redes sociales. Apuntaba que lo ocurrido en Plasencia "no es un fallo puntual", sino "un reflejo del abandono histórico" de Extremadura, motivo por el cual exige inversiones "urgentes".

