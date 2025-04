Sin incidencias de especial gravedad en Extremadura por el Apagón eléctrico se lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía

Se celebraba en la tarde de ayer lunes una reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) con el objetivo de mantener un balance de la situación de todas las administraciones públicas que lo conforman, ha señalado.

Según los datos que ha aportado, se han recibido "cientos de llamadas" en el Centro 112 de Extremadura, "pero en ningún caso ha habido un incidente de especial gravedad, afortunadamente", ha destacado la presidenta extremeña, quien ha valorado que los recursos están "coordinados para garantizar la seguridad y el funcionamiento normal de las infraestructuras críticas y de todos los servicios públicos esenciales".

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura ha ofrecido una serie de recomendaciones a los ciudadanos ante este apagón, ante el que ha querido transmitir tranquilidad,y ha pedido que "no se realicen llamadas al 112 si no son verdaderas urgencias", que "no se realicen desplazamientos que no sean absolutamente necesarios", así como que no se use el teléfono móvil "si no es imprescindible para intentar mantener la batería", o que se recopilen baterías y pilas para radios o linternas.

También ha recomendado que se guarde agua potable, así como que se preste atención a personas vulnerables, así como que "estén atentos a la información que se pueda ir dando a través de medios de comunicación redes oficiales", ha señalado la jefa del Ejecutivo extremeño.

"Es importante que estemos tranquilos, nosotros estamos todos coordinados y vamos a ir transmitiendo prácticamente en tiempo real todo lo que vaya ocurriendo", tras lo que ha reiterado que los servicios esenciales como hospitales, puntos de atención continuadas o residencias de mayores "están funcionando con normalidad" ya que cuenta con grupos electrógenos y combustible,