SUCESOS

El incendio de una vivienda en Holguera deja tres heridos leves y "menos grave" por inhalación de monóxido de carbono

Dos hombre y una mujer fueron derivados al Hospital de Coria.

Redacción

Extremadura |

El incendio de una vivienda en Holguera deja tres heridos leves y "menos grave" por inhalación de monóxido de carbono
El incendio de una vivienda en Holguera deja tres heridos leves y "menos grave" por inhalación de monóxido de carbono | Ayto. Holguera

Dos varones de 45 y 46 años de edad y una mujer de 45 han resultado heridos por inhalación de monóxido de carbono en el incendio de una vivienda de la localidad cacereña de Holguera.

En concreto, los dos hombres han resultado heridos leves, mientras que la mujer lo ha sido de carácter "menos grave", según informa el Centro 112 de Extremadura, el cual ha precisado que todos ellos han sido trasladados al Hospital de Coria.

El suceso ha sido registrado minutos después de las 00,00 horas de la noche de este pasado sábado al domingo en la calle Hernán Cortés de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones del parque de bomberos de Coria, una patrulla de servicio de la Guardia Civil, una unidad de soporte vital básico y el punto de atención continuada de Torrejoncillo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer