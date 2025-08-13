Un incendio forestal entre el Jerte y el Ambroz obliga a evacuar las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa

Las condiciones meteorológicas, temperaturas extremas, el viento y las tormentas secas de las que ayer se advertían han sido la mecha perfecta para que ayer en Extremadura se desataran más una docena de incendios forestales, ahora mismo activos el de Villar del Pedroso, Jarilla, Navalmoral de la Mata, Malpartida de Plasencia, Casares de las Hurdes, Cilleros y Santibáñez el Alto.

Así, bajo este contexto, la Guardia Civil evacuaba las localidades de Villar de Plasencia, población que cuenta con 231 habitantes, Jarilla, 139 censados y Cabezabellosa, con 335, por el incendio forestal que afecta a la zona comprendida entre los Valles del Jerte y el Ambroz, que se inició en Jarilla. Esto hizo además a la Junta de Extremadura a activar sobre las nueve y media de la noche la situación operativa 2 del Plan Infocaex, y establecer el puesto de mando avanzado en la localidad cacereña de Jarilla. Las personas evacuadas eran alojadas en el Pabellón Polideportivo de Plasencia. A las 10 de la mañana habrá reunión del CECOPI para coordinar la acción ante los incendios. La Junta con la situación operativa 2 del Infocaex ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

Así y respecto a las carreteras, el incendio de los Valles de Jerte y Ambroz ha obligado al corte de las carreteras provinciales CC-214 con la N-630 hacia Jarilla, y la CC-213 que une la N-630 con Cabezabellosa ante de pasar por Villar de Plasencia y hacia el camino vecinal que une Cabezabellosa con el Torno.

Por otra parte, y sobre el incendio forestal que se inició este lunes en la localidad toledana de Navalmoralejo y que posteriormente se extendió hasta Extremadura, se encuentra perimetrado al 100%, estabilizado, pero continúan las labores de extinción y el municipio cacereño de Villar del Pedroso sigue confinado. Ha afectado a más de 3.000 Hectáreas, el 75% de ellas en territorio extremeño.