El Incendio Forestal de Jarilla que obligaba a evacuar Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa ha afectado ya a 500 Hectáreas

La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), debido a un incendio originado este martes en Jarilla (Cáceres) que, según las primeras estimaciones, ha quemado una superficie de 500 hectáreas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha presidido a las 01:00 horas el Comité de Dirección del CECOPI desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona del incendio.

Un total de 258 personas permanecen alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera y otras 16 en el Seminario de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia.

El dispositivo de emergencia ha movilizado a más de 200 efectivos de extinción: 110 militares de la UME, 5 unidades de bomberos forestales, 5 agentes del medio natural, 5 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos; y los alcaldes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura y los dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.