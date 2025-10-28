El III Encuentro de Arquitecturas Tradicionales recala en Salorino centrado en los refugios climáticos

La localidad cacereña de Salorino acogerá, el miércoles 12 de noviembre, el III Encuentro de Arquitecturas y Oficios Tradicionales, en este caso centrado en la arquitectura bioclimática y el carácter de refugios climáticos de las construcciones tradicionales de la comarca de Sierra de San Pedro.

La jornada, organizada por la Diputación de Cáceres, pretende invitar a la reflexión, al debate y a la exposición de conocimientos en torno a la arquitectura y los oficios tradicionales que conforman el patrimonio cultural de los ocho municipios de la provincia pertenecientes a la Sierra de San Pedro, con ponencias sobre estudios, prácticas de intervención y formación en este y en otros territorios.

Especialistas de la arquitectura, la arqueología, la restauración, así como investigadores e investigadoras o maestros de obra y habitantes en este territorio compartirán sus experiencias y sus conocimientos sobre técnicas constructivas tradicionales.

Los asistentes y participantes podrán visitar también una exposición con doce paneles sobre las técnicas de construcción tradicional, una mesa de materiales propios de estas arquitecturas así como nuevos materiales compatibles. Se proyectarán también vídeos que documentan el proceso de alguna de estas técnicas y oficios así como ejemplos de intervención integrando innovación técnica, eficiencia energética y respeto por la identidad patrimonial.

Por la tarde se visitará una vivienda tradicional para conocer los valores de estas edificaciones frente a los rigores del clima, así como a un tejar tradicional que conserva el municipio y se podrá contemplar el mural que representa este oficio, realizado por un taller popular de arte mural con pintura de cal y pigmentos naturales denominado CON C(ALMA). La asistencia a la jornada es gratuita, previa inscripción.