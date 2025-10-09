El III Día de la Matanza Tradicional ofrecerá el próximo sábado en Guadajira demostraciones y una caldereta de cordero

El Ayuntamiento de Guadajira celebrará este sábado, día 11, su III Día de la Matanza Tradicional, en el que se podrá conocer este proceso de elaboración con explicaciones y demostraciones abiertas al público, junto a la degustación y venta de migas, garbanzos y dulces caseros, caldereta de cordero o un concierto del cantante 'El Kañita'.

Se trata de una cita consolidada dentro del calendario local y que se enmarca dentro de las actividades programadas para la Semana Cultural de Guadajira, dedicada este año a poner en valor la vida en los pueblos y las tradiciones rurales.

Durante toda la semana, vecinos y visitantes disfrutan de diferentes talleres y actividades de cerámica, ganchillo o marroquinería, entre otros, que muestran el saber hacer y las costumbres de la vida rural, "reivindicando la belleza de 'ser de pueblo'" y el "orgullo" de mantener vivas las raíces, ha señalado el consistorio en nota de prensa.

Así, el Día de la Matanza Tradicional será el punto "álgido" de esta programación y desde primeras horas de la mañana los asistentes podrán conocer de primera mano todo el proceso de elaboración tradicional de esta práctica con explicaciones y demostraciones abiertas al público.

Por su parte, la Asociación de Mujeres de Guadajira tendrá, una vez más, un papel protagonista, con la preparación de migas, garbanzos y dulces caseros, que se ofrecerán al público para degustación y venta. Este año, además, se cocinará una caldereta de cordero, ampliando así la oferta gastronómica popular.

La jornada continuará por la tarde con un ambiente festivo y de convivencia vecinal, amenizado por el cantante 'El Kañita', y más tarde con la animación del popular Heydrich, que pondrá el broche musical a un día de encuentro y alegría compartida.

Por último, el Ayuntamiento de Guadajira ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta jornada que "celebra la identidad, la tradición y la unión" del pueblo, con unas actividades que cuentan con el apoyo de la Diputación de Badajoz.