Iberdrola contempla ya el cierre de la central nuclear de Almaraz en su plan estratégico 2025-2028

Iberdrola contempla el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en su plan estratégico 2025-2028, cuya actualización ha presentado este miércoles en Londres en su 'Capital Markets Day'.

El consejero delegado de la empresa, Pedro Azagra, ha señalado que están "preparando el protocolo de clausura" para el módulo 1 de Almaraz, previsto para 2027, y para el 2 previsto para 2028.

Las empresas propietarias de las centrales nucleares y Enresa firmaron en 2019 un calendario de cierre escalonado de estas, que tiene como primera afectada la planta extremeña de Almaraz.

En los últimos tiempos se ha generado un debate alrededor de una posible extensión de este calendario, para lo que el Gobierno ha establecido unas líneas rojas, como que no suponga un incremento de costes para los consumidores, mientras que las empresas se refieren a la fiscalidad, que consideran elevada para este tipo de generación.

La empresa prevé que la capacidad instalada de generación alcance los 32.300 MW en España en 2028.

"El crecimiento neto de renovables se verá compensado por el cierre de Almaraz", ha apuntado el directivo.

La empresa celebra este miércoles su 'Capital Markets Day', en el que ha anunciado inversiones de 58.000 millones de euros dentro de su plan estratégico 2025-2028, que se centrará en EE. UU. y el Reino Unido para impulsar la electrificación y las nuevas necesidades de las redes eléctricas.