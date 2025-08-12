Las Hurdes invita a conocidas personalidades para mostrar que siguen siendo verdes tras el incendio

El popular cantante Manu Tenorio será este miércoles 13 de agosto el primero de una lista de personalidades invitadas por Las Hurdes para mostrar que siguen siendo verdes y resplandecientes tras el último incendio.

Es una iniciativa de la Asociación Integral de la Comarca de Las Hurdes, ADIC-HURDES, que ya tuvo una primera edición tras los fuegos de 2022 con la cantante Soraya y el deportista José Manuel Calderón de la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación.

Pinofranqueado será el punto de partida a las 11.30 horas y tras un paseo por la mayor piscina natural de Las Hurdes, la ruta seguirá por Caminomorisco. En esta coqueta piscina el cantante atenderá a las 12.30 a los medios de comunicación acompañado por el presidente de ADIC-Hurdes, José Luis Azabal, quien ha lanzado el mensaje de que, pasado el fuego, hay que decirle a todo el mundo que Las Hurdes sigue siendo un destino ideal para este verano.

En su visita, Manu Tenorio tendrá la oportunidad de conocer otras maravillas de la naturaleza como el Meandro Melero, el espectacular mirador de Las Hurdes, o la alquería de El Gasco con su típica arquitectura hurdana, la impresionante cascada de la Meancera o el misterioso Volcán del Gasco.

La piscina natural de Las Mestas que tanto sorprende o la rica gastronomía local serán otros dos de los atractivos de la visita que, sin duda, dejará huella en el conocido cantante. Como también en los vecinos, que ya con Soraya y Calderón dieron muestras de ser personas agradecidas con toda visita a la comarca máxime después del fuego porque siempre es de lamentar, pero Las Hurdes son muy grandes y la vida sigue.