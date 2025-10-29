Hoy conoceremos los ganadores de los X Premios Gente Viajera al Turismo extremeño que se entregarán el 11N en Plasencia

Y hoy se reúne en Cáceres el jurado de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, hoy conoceremos quienes son los galardonados en las seis categorías que tienen los premios: Premio al mejor enclave turístico, a la promoción turística, a la innovación turística, premio a la mejor empresa turística, premio a la gastronomía y al turismo portugués.

En el jurado participan, como siempre, todos los actores del turismo en la región: empresarios, universidad, periodistas, gastrónomos y la mejor empresa del año pasado, Monfragüe Vivo.

La gala de los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en el auditorio Santa Ana de Plasencia en un guiño de la nueva dirección regional de Atresmedia en Extremadura al norte de la región tan afectada por los incendios este verano.

Esta tarde en la Brújula de Extremadura podrán conocer el nombre de los premiados