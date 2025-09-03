El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, abría sus puertas este martes tras una inversión de 14 millones

El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton ha inaugurado este martes sus instalaciones tras un proyecto de restauración del emblemático Palacio de Godoy, construido en 1563. El proyecto, impulsado por Scipion Real Estate, ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros y ha permitido la creación de 60 puestos de trabajo directos.

Con una ubicación estratégica en la Plaza de Santiago, el establecimiento cuenta con 73 habitaciones. Su narrativa se inspira en el Tornaviaje cultural, que evoca el viaje de ida y vuelta de los extremeños en la América del siglo XVI, rindiendo homenaje a Francisco de Godoy, lugarteniente de Francisco Pizarro y antiguo residente del palacio.

El promotor del proyecto, Fernando Palazuelo, ha destacado que la apertura supondrá "un punto de inflexión para la ciudad", al promover el turismo de lujo a través de "una joya patrimonial" que une "Extremadura y Perú". El hotel está gestionado por Panoram Hotel Management, compañía de referencia en el sector.

El CEO de Panoram, Guillermo Pérez Palacios, ha señalado que esta apertura es un "paso muy importante" para su estrategia de expansión en España al sumar a su porfolio el primer establecimiento en la región de Extremadura, "una tierra que aúna historia y cultura hispana".

El hotel combina una arquitectura cuidada, obra de BSV Arquitectos, con un paisajismo único, diseñado por Álvaro de la Rosa, que utiliza agua del subsuelo para regar los jardines, que combinan especies autóctonas y americanas, evocando los jardines de Lima de los siglos XVI y XVII.

Además de grandes salones, un spa, y un rooftop bar con vistas, el hotel cuenta con el restaurante Mamay Aldana, dirigido por el reputado chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, con experiencia junto a Martín Berasategui y en un restaurante con estrella Michelin. La propuesta gastronómica es un homenaje a la historia y las tradiciones extremeñas, con una especial atención al mestizaje y a la figura de la madre de Francisco de Godoy, María de Aldana.

Joaquín Arimón, director general del hotel, ha expresado su confianza en que el Palacio de Godoy atraerá a "viajeros exigentes que buscan hoteles únicos en lugares menos conocidos" y que se sentirán maravillados por sus elegantes interiores y espacios al aire libre.

La llegada de la marca Curio Collection by Hilton a Cáceres refuerza la oferta turística de una ciudad que, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es reconocida por su riqueza histórica y cultural.