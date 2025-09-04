El Hospital Tierra de Barros de Almendralejo incorpora una nueva sala de Radiología Digital

El Hospital Tierra de Barros de Almendralejo ha incorporado una nueva sala de Radiología Digital, en la que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 255.794 euros, y que sustituye a los equipos instalados hace 19 años.

La nueva sala incorpora tecnología de Radiología Digital Robotizada con suspensión de techo, tres detectores planos con sincronización automática, telemetría, cámara 3D para visualización del paciente y colimación en vivo que permite limitar y enfocar el haz de radiación a un área concreta del cuerpo, y un paquete de Inteligencia Artificial que mejora la eficacia del diagnóstico.

Estas prestaciones hacen posible "realizar exploraciones más rápidas y precisas, aumentando la calidad de las imágenes y reduciendo la dosis de radiación recibida por los pacientes", según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta inversión responde al "compromiso del SES con la mejora de la capacidad diagnóstica y la equidad sanitaria", contribuyendo a reducir la obsolescencia, homogeneizar la dotación tecnológica y ampliar las posibilidades diagnósticas en todo el sistema de salud.

Hasta ahora, el centro disponía de dos salas de Radiología cuyos equipos presentaban fallos frecuentes y generaban imágenes de baja calidad, hasta el punto de que una de ellas llevaba varios meses fuera de servicio.

En este sentido, señala que "la sustitución era imprescindible", ya que el antiguo equipo sufría una avería en el tubo de rayos X y utilizaba un sistema de radiografía computarizada obsoleto, lo que hacía inviable su reparación y mantenimiento, y con esta nueva adquisición se ha renovado una de las salas y parte de la otra.

La puesta en marcha de este nuevo equipo facilitará el trabajo diario de los profesionales sanitarios, ofreciéndoles herramientas más avanzadas y fiables para realizar diagnósticos de mayor precisión, lo que repercutirá directamente en una atención de más calidad para los pacientes.