El Hospital de Don Benito celebra 50 años con una inversión prevista de 4 millones en 2026

El hospital Don Benito–Villanueva de la Serena ha celebrado este miércoles su 50 aniversario con un acto institucional en el que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha anunciado una inversión de cuatro millones de euros para la segunda fase del nuevo hospital comarcal, incluida en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026.

La actuación permitirá ampliarlo en más de 1.000 metros cuadrados e incluirá un nuevo quirófano de cirugía mayor ambulatoria y cuatro salas de trabajo.

García Espada ha destacado que el proyecto responde al compromiso del Gobierno regional de “reforzar una sanidad pública más cercana, moderna y digna para todos los ciudadanos”.

El acto conmemorativo, celebrado bajo el lema ‘50 años: 1975-2025. Una historia de dedicación’, ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios y vecinos de la comarca.

Asimismo, también han asistido las alcaldesas de Don Benito, Elisabeth Medina, y de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández; la gerente del área de salud, Eulalia Poveda, y el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo.

Medina ha subrayado el carácter simbólico y humano de este aniversario, “un homenaje a los profesionales que durante medio siglo han sostenido un servicio público esencial”.

Fernández, por su parte, ha recordado que “la historia de miles de familias está unida a este hospital, un faro de esperanza y dignidad para toda la comarca”.

El hospital comarcal, inaugurado en enero de 1975, presta actualmente servicio a más de 130.000 personas del área de salud Don Benito–Villanueva de la Serena.

Su nuevo edificio, abierto el pasado enero, cuenta con 20.000 metros cuadrados, 58 consultas y 34 gabinetes especializados.