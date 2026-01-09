Un hombre es trasladado al Hospital de Plasencia con lesión en la clavícula tras sufrir un accidente laboral

Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido 'menos grave' tras sufrir un accidente en Plasencia este jueves, 8 de enero, al caer de una máquina de obra.

La víctima del siniestro, que se investiga como posible accidente laboral, sufre una lesión en la clavícula de la que está siendo tratado en el Hospital Virgen del Puerto, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del accidente, para el que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.