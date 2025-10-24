SUCESOS

Un hombre de 68 años resulta herido "menos grave" en un accidente de tráfico en Zafra

Con una fractura de brazo fue trasladado hasta el Hospital de Zafra.

Redacción

Extremadura |

Un hombre de 68 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este jueves en la localidad pacense de Zafra.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 13,45 horas se ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico en la confluencia de las calles Magnolia y Severina Fernández de este municipio.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de Policía Local.

El herido es un hombre de 68 años que presentaba una fractura en el brazo, y tras ser asistido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital de Zafra.

