SUCESOS

Herido "menos grave" con trauma craneal un ciclista atropellado por un vehículo en Villanueva de la Serena

El hombre de 50 años fue derivado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un varón de 50 años de edad ha resultado herido con trauma craneal, tras ser atropellado por parte de un vehículo mientras circulaba con una bicicleta este martes, día 9, en Villanueva de la Serena (Badajoz).

El atropello ha tenido lugar sobre las 16,00 horas en la calle San Miguel de Villanueva de la Serena, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Don Benito-Villanueva, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

Tras recibir dicho centro de emergencias una llamada telefónica para informar sobre el suceso, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, y patrullas de servicio de la Policía Local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer