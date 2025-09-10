Herido "menos grave" con trauma craneal un ciclista atropellado por un vehículo en Villanueva de la Serena

Un varón de 50 años de edad ha resultado herido con trauma craneal, tras ser atropellado por parte de un vehículo mientras circulaba con una bicicleta este martes, día 9, en Villanueva de la Serena (Badajoz).

El atropello ha tenido lugar sobre las 16,00 horas en la calle San Miguel de Villanueva de la Serena, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Don Benito-Villanueva, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

Tras recibir dicho centro de emergencias una llamada telefónica para informar sobre el suceso, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, y patrullas de servicio de la Policía Local.