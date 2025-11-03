Herido grave un varón de 66 años tras sufrir una caída en una zona de canchos de Puebla de la Reina

Un hombre de 66 años ha resultado herido grave, tras sufrir una caída este sábado en una zona de canchos de difícil acceso ubicada en una finca de la localidad pacense de Puebla de la Reina.

El accidente ha sido registrado minutos después de las 13,15 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida caída en la Finca El Madroño.

Por cuenta de la caída, el varón ha sufrido una fractura de miembro inferior por la cual ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, según informa el Centro 112.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un helicóptero medicalizado, bomberos del Cepei de Badajoz y patrullas de la Guardia Civil.