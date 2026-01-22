Herido grave un trabajador de 56 años tras caerle encima un tabique en una obra en Cáceres

Un hombre de 56 años ha resultado herido grave este miércoles, 21 de enero, al caerle encima un tabique en una obra en la que trabajaba en la ciudad de Cáceres.

El accidente laboral se ha producido sobre las 12,30 horas de este miércoles, según la información que facilita el 112 de Extremadura, que tras recibir una llamada de aviso ha movilizado a los diferentes servicios de emergencias.

El afectado ha sufrido varios traumatismos y un trauma craneal, de modo que, tras ser asistido en el lugar, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, donde ha ingresado en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de parque de Bomberos, de la Guardia Civil una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de la Policía Nacional y un técnico de la Dirección General de Trabajo.