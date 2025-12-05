Herido grave con politraumatismos un hombre de 44 años en un accidente laboral en Riolobos

Un hombre de 44 años de edad ha resultado herido de carácter grave, con politraumatismos, tras sufrir un accidente laboral este jueves en una empresa en Riolobos (Cáceres).

En concreto, el suceso ha tenido lugar sobre las 19,00 horas cuando el varón en cuestión ha sufrido una caída en altura mientras se encontraba trabajando, y tras lo cual ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

Asimismo, cabe apuntar que agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria investigan las causas del accidente, informa la Guardia Civil.